Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?8 комментариев
Нефтяной танкер поражен снарядом в Ормузском проливе
В Ормузском проливе неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на местные власти.
По данным UKMTO, на борту вспыхнул пожар, позднее возгорание ликвидировали. Угрозы экипажу нет, сведений о каком-либо воздействии инцидента на окружающую среду не поступало, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности сообщают, что США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе.
Мировые цены на нефть упали до двухнедельного минимума.