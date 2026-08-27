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    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    8 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    27 комментариев
    27 августа 2026, 04:28 • Новости дня

    Нефтяной танкер поражен снарядом в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на местные власти.

    По данным UKMTO, на борту вспыхнул пожар, позднее возгорание ликвидировали. Угрозы экипажу нет, сведений о каком-либо воздействии инцидента на окружающую среду не поступало, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности сообщают, что США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе.

    Мировые цены на нефть упали до двухнедельного минимума.

    25 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном

    Пентагон: Число пострадавших военных США в конфликте с Ираном достигло 776

    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери вооруженных сил США в ходе противостояния с Ираном приблизились к 800 военнослужащим с учетом новой серии ударов, сообщил Пентагон.

    Общее количество американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в официальных отчетах Пентагона.

    По состоянию на 24 августа 2026 года, когда статистика обновлялась в последний раз, в ходе операции «Эпическая ярость» пострадало 417 военнослужащих, а погибло 14. Власти США заявляли, что эта операция завершилась 5 мая.

    С начала новой серии ударов США 7 июля количество пострадавших американских военных составило 341, а погибших – четыре. На этом фоне издание Intercept сообщает, что военное ведомство начало тайно обращаться за услугами по оказанию помощи при несчастных случаях и погребению погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В конце того же месяца американские СМИ оценили количество пострадавших в ходе конфликта военнослужащих США в 624 человека.

    В середине августа журналисты узнали о потере американскими военными 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

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    26 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

    Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Исламской республики воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

    «Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

    Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

    В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    25 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Командующий сирийскими курдскими формированиями объявил об их роспуске

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий арабо-курдскими формированиями в Сирии официально объявил об их полном расформировании и интеграции в государственные институты страны.

    Арабо-курдские подразделения «Сирийские демократические силы» (СДС) официально расформированы и стали частью сирийских государственных структур, передает РИА «Новости». Об этом во вторник сообщил командующий СДС Мазлум Абди.

    «Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства», – заявил командующий в эфире сирийского телеканала Syria TV.

    По словам Мазлума Абди, миссия «Сирийских демократических сил» завершена. Он отметил, что теперь начинается переходный период от обороны к активному восстановлению и строительству Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года сирийская армия начала военную операцию против курдских формирований в Алеппо.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Сирии немедленно остановить наступление.

    В конце января курдские «Силы демократической Сирии» согласились на поэтапное вхождение в состав сирийской армии.

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    26 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран и Оман договорились поделить доходы от Ормузского пролива

    Иран и Оман согласовали разделение прибыли от судоходства в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Власти двух ближневосточных государств утвердили порядок распределения средств от прохода судов по стратегически важному маршруту, который пока остается заблокированным для навигации.

    Представители Корпуса стражей исламской революции подтвердили наличие соглашения о совместном использовании морской артерии, передает РИА «Новости». Документ определяет финансовые аспекты сотрудничества двух стран.

    «В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности касательно доли каждой из сторон в водах пролива, а также касательно доли доходов Ирана и Омана», – сообщила пресс-служба ведомства. При этом маршрут не будет открыт до выполнения Вашингтоном требований Тегерана о прекращении боевых действий и снятии морской блокады.

    Ранее американская сторона объявила о расторжении мирного меморандума от 18 июня. После этого военные США нанесли ряд ударов по иранской территории, на что последовал симметричный ответ по американским базам на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

    В ходе переговоров стороны согласовали создание единого среднего коридора для движения судов.

    Позже иранский МИД обвинил США и Израиль в срыве подписания данного соглашения по безопасности.

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    24 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В парламенте Ирана отключили свет прямо во время заседания комитета по вопросам энергетики, где обсуждались причины перебоев с электроэнергией в стране, сообщил иранский новостной портал Jamaran.

    Во время заседания иранского парламента, посвященного проблемам с энергоснабжением, в зале пропал свет, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в момент обсуждения причин частых отключений электричества.

    «Комитет по вопросам энергетики парламента проводил заседание для рассмотрения причин отключений электричества. В тот самый момент электроэнергия пропала», – говорится в сообщении иранского новостного портала Jamaran.

    Издание также опубликовало фотографию из зала заседаний, на которой видно, что депутаты сидят в темноте. Агентство Fars позже уточнило, что отключение электричества было плановым и продлилось два часа. На встрече также присутствовали заместители глав министерств нефти и энергетики Ирана.

    В июле министерство энергетики Ирана призвало жителей южных провинций сократить потребление электричества.

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    26 августа 2026, 21:36 • Новости дня
    Депутат Колесник допустил прекращение поставок российской нефти в Венгрию
    Депутат Колесник допустил прекращение поставок российской нефти в Венгрию
    @ Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экспорт российской нефти в Венгрию оказался под угрозой после изменения политического курса Будапешта под давлением Брюсселя, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Возможная остановка транзита нефти и газа связана с недавними заявлениями венгерских властей, передает Газета.Ru. Колесник отметил, что европейское государство начало воспринимать Москву как угрозу.

    «Дали ему команду теперь относиться к России плохо. Пытаются сорвать какие-то дивиденды. Я думаю, что и поставки нефти в Венгрию, поставки энергоносителей в Венгрию из России под вопросом после таких заявлений», – подчеркнул парламентарий.

    По словам депутата, соответствующее указание изменить риторику поступило руководству страны напрямую из Брюсселя. Колесник добавил, что под влиянием Европейского союза Будапешт способен самостоятельно отказаться от закупок российского топлива в рамках общей западной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое правительство Венгрии признало Россию угрозой для глобальной безопасности.

    Месяцем ранее посольство страны в Москве опровергло слухи о расторжении двустороннего экономического сотрудничества.

    В прошлом году премьер-министр Виктор Орбан анонсировал поиск способов сохранения поставок российских энергоносителей.

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    24 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Норвегия отказалась останавливать добычу газа в Арктике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежские власти не собираются прекращать добычу нефти и газа в арктическом регионе вопреки планам Брюсселя ограничить бурение там, заявил министр энергетики страны Терье Осланн.

    «При нынешнем положении в сфере геополитики и с точки зрения безопасности я считаю, что продолжение деятельности в Баренцевом море отвечает как норвежским, так и европейским интересам», – сказал Осланн в интервью Reuters, передает ТАСС.

    Министр выразил уверенность, что позиция Осло находит понимание в Брюсселе. Он подчеркнул, что разработка ресурсов Баренцева моря – суверенное право страны, а решение о возможном моратории на закупки норвежских энергоносителей остается на стороне Евросоюза.

    Новую арктическую стратегию Евросоюза планируют опубликовать к концу сентября 2026 года. По данным Bloomberg, Норвегия добивается отмены моратория на бурение новых скважин в Арктике, используя растущую зависимость Европы от норвежских энергоресурсов как рычаг давления на переговорах.

    Согласно данным ЕС, распространенным на прошлой неделе, Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в сообщество, обогнав США. Это произошло на фоне конфликта вокруг Ирана и полного запрета на поставки любых видов газа из России.

    В мае СМИ сообщали, что Норвегия оказывала давление на Евросоюз с целью отмены моратория на новое бурение в Арктике.

    Норвегия призывала Брюссель разрешить бурение, поскольку собственные месторождения страны истощаются.

    Евросоюз сообщал, что Норвегия обогнала США и стала главным экспортером газа в объединение.

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    25 августа 2026, 23:31 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent опустилась ниже 86 долларов
    Стоимость нефти Brent опустилась ниже 86 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 14 августа опустилась ниже 86 долларов, следует из данных торгов.

    По состоянию на 23.06 мск цена ноябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 4,75% относительно предыдущего закрытия – до 85,79 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI в это же время дешевели на 4,17%, до 80,84 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник котировки опустились ниже 89 долларов за баррель, достигнув минимума с 17 августа.

    Пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности сообщают, что США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе.

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    24 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Хуситы атаковали саудовский нефтяной танкер в Красном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» объявило об ударах по саудовскому танкеру у города Янбу и сухопутным силам Саудовской Аравии.

    Отряды хуситов нанесли удар баллистической ракетой по нефтяному судну Amzan в центральной части Красного моря, передает ТАСС.

    «В результате атаки на судне возник пожар», – указывается в специальном заявлении движения. Кроме того, хуситы провели две военные операции против скоплений саудовских войск.

    В первом случае ракетами и беспилотниками был атакован конвой с военной техникой, в результате чего сгорело более 10 грузовиков с оружием. Во втором случае удар пришелся по скоплению войск в районе Аль-Канаис, где были уничтожены несколько складов вооружений. По данным мятежников, с саудовской стороны есть убитые и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в районе порта Янбу.

    Неделей позже мятежники атаковали позиции военных Саудовской Аравии баллистическими ракетами и беспилотниками.

    В середине месяца представители движения «Ансар Аллах» отчитались о поражении десантного корабля противника у побережья Мохи.

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    24 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Хуситы заявили о желании заморозить внутренние фронты в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Алла» планирует приостановить боевые действия внутри страны для концентрации сил против Саудовской Аравии, сообщил член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти.

    «Мы хотим сосредоточиться на противостоянии с Саудовской Аравией и заморозить все внутренние фронты, чтобы каждая сторона сохранила находящиеся под ее контролем территории», – заявил аль-Бухейти, передает РИА «Новости».

    По его словам, хуситы не планируют расширять подконтрольные им зоны. Аль-Бухейти подчеркнул, что движение не стремится к захвату Баб-эль-Мандебского пролива или нефтегазовых месторождений в Марибе, несмотря на их стратегическую важность.

    Представитель «Ансар Алла» пояснил, что в противном случае они бы давно предприняли попытки установить контроль над этими объектами, однако сейчас приоритетом является избежание внутренних конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские повстанцы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    Позже мятежное движение «Ансар Алла» объявило о введении морской блокады в отношении Эр-Рияда.

    В начале августа хуситы атаковали беспилотником нефтеперерабатывающий завод в саудовском Джизане.

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    25 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Источники в Пакистане и Иране: Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Tекст: Антон Антонов

    США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщили пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности.

    «Прекращение огня согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе», – заявили источники РИА «Новости».

    По их данным, официальное объявление о прекращении огня стороны сделают в ближайшие дни. Источники уточнили, что в соответствии с Исламабадским меморандумом ожидается начало переговоров и раунда технических встреч между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное командование Ирана в июне объявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения США условий перемирия.

    В июле США объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

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    24 августа 2026, 06:50 • Новости дня
    Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия

    Иран обвинил МАГАТЭ в бездействии после ударов США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Молчание МАГАТЭ на фоне ударов США и Израиля по объектам Ирана привело к ослаблению международного режима нераспространения ядерного оружия, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «К сожалению, это событие не было прямо осуждено Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Нас и международное сообщество беспокоит ослабление международного режима нераспространения», – сказал он РИА «Новости».

    Посол Джалали добавил, что две ядерные державы атаковали объекты, которые находились под международными гарантиями в неядерном государстве.

    Напомним, США и Израиль ударили по иранским ядерным объектам в ходе конфликта в июне 2025 года. Кроме того, объекты подвергались атакам во время эскалации, начавшейся в конце февраля 2026 года, в чем Тегеран обвинил Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запросила 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране. В июле Тегеран отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. МИД России назвал разговоры об иранском атоме прикрытием кровопролития.

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    25 августа 2026, 17:51 • Новости дня
    Нетаньяху осудил израильского депутата за разрушение палестинского памятника

    Нетаньяху осудил депутата Кнессета за разрушение памятника в Палестине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия депутата Кнессета Цви Суккота, разрушившего памятник в палестинской деревне.

    Инцидент произошел утром 25 августа в населенном пункте Адама вблизи Наблуса, куда политик прибыл под охраной военных, передает РИА «Новости».

    Суккот на глазах у солдат разбил кувалдой монумент, который, по его словам, был установлен в честь террориста, причастного к убийству евреев. Видеозапись продолжительностью более двух минут, на которой запечатлены действия депутата и охранявшие его военные, опубликовали израильские СМИ, включая гостелерадиокомпанию Kan.

    «Самосуд, особенно со стороны государственных деятелей, недопустим и мешает Армии обороны Израиля сосредоточиться на своих задачах по борьбе с террором и подстрекательством», – подчеркнул Нетаньяху в официальном заявлении. В канцелярии премьера добавили, что ЦАХАЛ обладает исключительными полномочиями по обеспечению безопасности на Западном берегу и подчиняется только политическому руководству. Поведение Суккота вызвало резкую критику со стороны представителей всего израильского политического спектра.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог осудил радикальные действия в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    В апреле Нетаньяху выразил возмущение актом вандализма со стороны израильских военнослужащих в Ливане. После этого инцидента Армия обороны Израиля арестовала причастных к осквернению статуи солдат.

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    25 августа 2026, 19:18 • Новости дня
    Цена нефти Brent упала ниже 87 долларов за баррель

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже 87 долларов впервые с середины августа, свидетельствуют данные торгов.

    К 18.40 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,98% по сравнению с предыдущим закрытием, передает РИА «Новости». Показатель составил 86,95 доллара за баррель.

    Параллельно наблюдалось снижение стоимости октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI. Они подешевели на 3,82%, достигнув уровня 81,76 доллара за баррель.

    Ранее во вторник стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже 89 долларов.

    К середине дня цена ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь составила 87,95 доллара за баррель.

    В середине августа котировки эталонного сырья поднимались выше 89 долларов.

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    26 августа 2026, 00:34 • Новости дня
    МИД Ирана: Только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Только торговые суда смогут ходить через Ормуз

    Tекст: Антон Антонов

    Только торговые суда получат право проходить через Ормузский пролив, военным кораблям такая возможность предоставляться не будет, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, комментируя детали меморандума между Тегераном и Оманом.

    «В соответствии с меморандумом, ни одно военное судно не будет иметь возможности прохода. Лишь торговые суда смогут пользоваться Ормузским проливом», – заявил дипломат.

    По его словам, маршрут в Персидский залив пройдет через иранские воды, а выход из него – через территориальные воды Омана, при этом оба направления будут проходить через иранскую акваторию, передает РИА «Новости».

    Речь идет о временной схеме: Иран и Оман планируют в течение 30-60 дней провести переговоры о постоянном маршруте.

    Гариб-Абади уточнил, что Иран остается в состоянии войны, поэтому пролив пока закрыт, а подписание меморандума с Оманом не означает его открытия «прямо завтра». Тегеран требует от Вашингтона выполнить условия июньских договоренностей, включая снятие морской блокады, прекращение боевых действий на всех фронтах и урегулирование ситуации в Йемене.

    По новому меморандуму Оман согласится полностью закрыть южный маршрут судоходства, из-за которого в середине июля возобновились боестолкновения между США и Ираном. Дипломат отметил, что Тегеран ожидал закрытия этого маршрута ранее, однако Вашингтон надавил на Маскат, и Ирану пришлось решать вопрос самостоятельно, что и привело к новой вспышке конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман обсудили создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузскому проливу.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф ранее заявлял, что пролив не будет открыт до выполнения Вашингтоном условий июньского меморандума.

    Газета New York Times сообщала, что Тегеран и Маскат близки к договоренности о разделении маршрутов движения судов и введении сбора за проход.

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    Сопредседатель самой популярной партии ФРГ «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заставила возмущенно гудеть всю политическую элиту. Жестко пройдясь по действующей власти, она покусилась на основы современной Германии – евро и Шенген, пообещав избавить от них немцев. Получится ли? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

    • «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

      В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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