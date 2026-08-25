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Цена нефти Brent упала ниже 88 долларов
Цена нефти марки Brent впервые с середины августа опустилась ниже 88 долларов
Мировые цены на углеводороды перешли к стремительному падению, потеряв почти 3% на фоне нестабильности рынков.
Мировые цены на энергоносители демонстрируют ускоренное падение, достигая отметки почти в 3%, передает РИА «Новости».
Впервые с 14 августа стоимость нефти марки Brent опустилась ниже уровня в 88 долларов за баррель.
К середине дня ноябрьские фьючерсы на североморскую смесь подешевели на 2,86%. Их цена составила 87,95 доллара за баррель. Аналогичная динамика наблюдается и на американском рынке.
Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI потеряли в цене 3,14%. В результате стоимость одного барреля опустилась до отметки 82,34 доллара.
Ранее на торгах во вторник мировые нефтяные котировки опустились ниже 89 долларов за баррель.
Несколькими днями ранее стоимость эталонной марки Brent преодолела рубеж в 93 доллара.
В середине августа цена октябрьских фьючерсов достигла отметки в 89 долларов.