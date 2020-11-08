Президент Афганистана поздравил Байдена с «победой»

Президент Афганистана Ашраф Гани поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства.

Гани поздравил в Twitter «избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис».

Он выразил надежду на «продолжение и укрепление нашего многостороннего стратегического партнерства с Соединенными Штатами – нашим основополагающим партнером – в том числе в борьбе с терроризмом и в установлении мира в Афганистане».

Ранее с победой на американских президентских выборах Байдена поздравили канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также с поздравлениями поспешили президент Украины Владимир Зеленский и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Также его поздравили турецкие оппозиционеры и президент Венесуэлы Николас Мадуро. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг в поздравлении призвал Байдена вместе противостоять России.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах.

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