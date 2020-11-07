Лукашенко назвал выборы в США «издевательством над демократией»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президентские выборы в США «позорищем» и «издевательством над демократией», заявив, что западные страны побоятся требовать от Вашингтона новых выборов.

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США – прим. ВЗГЛЯД). Это же позорище, издевательство над этой демократией», – цитирует БелТА Лукашенко.

Он отметил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Белоруссии. «Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», – подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко заявил, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе президентских выборов в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что действующий глава американского государства Дональд Трамп, вероятно, проиграет выборы, и США возглавит Байден. Трамп заявил, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».