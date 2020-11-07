СМИ предположили, куда Трамп может скрыться после выборов

Кандидат от республиканцев в президенты США и действующий лидер страны Дональд Трамп до выборов заявлял, что в случае поражения может переехать в другую страну. Издание Independent предположило, куда может отправиться политик, если сдержит слово.

Трамп может переехать жить в Шотландию, он владеет двумя гольф-клубами в этой стране –Trump International Golf Links Aberdeen и Trump Turnberry, передает RT со ссылкой на статью издания.

За последние четыре года эти клубы получили около 250 тыс. фунтов от американских властей, в том числе на оплату номеров американским военнослужащим.

Мать Трампа Мэри Трамп также родом из Шотландии, но у нее были проблемы в ходе строительства клуба Trump International Golf Links из-за властей Шотландии.

Также у Трампа есть возможность переезда в Канаду, поскольку там хорошие условия для мигрантов. Вместе с тем, отметил автор, политик может там столкнуться с людьми из числа тех, которые после его избрания были вынуждены покинуть Соединенные Штаты.

Также издание считает, что Трамп может переехать и в Россию, поскольку у него «дружеские отношения» с российским лидером Владимиром Путиным. «Нет лучшего способа развить эти отношения, чем переехать в Москву и начать проводить больше времени с лидером, которым Трамп восхищается с 2007 года, когда Путин стал «Человеком года» по версии журнала Time», – полагает Independent.

Кроме того, Трамп может переехать и в Китай, политик не раз с одобрением отзывался о лидере КНР Си Цзиньпине. У Trump Organisation есть счет в Китае, это может облегчить ему переезд, отмечается в статье.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».