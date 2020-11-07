В Германии назвали условия передачи России данных по Навальному Главврача больницы, где лечили Навального, назначили главой минздрава Омской области 7 ноября 2020, 09:29 Текст: Ксения Панькова

Главврач городской больницы скорой помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, Александр Мураховский станет новым главой минздрава Омской области, сообщила пресс-служба областного правительства. «По решению губернатора Омской области этот пост займет Александр Мураховский. Кандидатура главного врача БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени А.Н. Кабанова согласована с руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации. Александр Мураховский назначен на должность министра здравоохранения региона. Сегодня губернатор Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В среду замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, которая была отстранена губернатором от должности после того, как 27 октября в Омске двух тяжелобольных с подозрением на коронавирус в течение десяти часов не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах, уволилась по собственному желанию.

