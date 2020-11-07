Азербайджан заявил о вынужденном отступлении Армении в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о вынужденном отступлении вооруженных сил Армении в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба военного ведомства.

«В течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По информации минобороны Азербайджана, боевые операции продолжались в основном на агдеринском, агдамском и ходжавендском направлениях фронта.

«Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить. Среди личного состава имеются убитые и раненные в результате артиллерийского обстрела боевых позиций на оборонительном участке пятого горнострелкового полка вооруженных сил Армении на агдеринском направлении фронта. Несколько единиц автомобильной техники и минометных установок противника выведены из строя», – заявили в ведомстве.

Утверждается также, что боевые действия сейчас продолжаются на всех направлениях фронта.

Ранее информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил, что вооруженные силы Азербайджана используют зажигательные ракеты в лесах Нагорного Карабаха.

В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль вооруженных сил страны семи сел в Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.