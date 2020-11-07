Садальский сообщил об иске Первого канала за критику «Голоса»

Актер Станислав Садальский сообщил, что Первый канал подал на него в суд за критику «кумовства» на шоу «Голос».

Вокруг шоу разразился очередной скандал, когда слепой отбор прошла Александра Будникова – дочь ведущего телеканала Романа Будникова. Садальский сравнил ее с «дочкой Алсу». По его мнению, один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить Будникову. Садальский счел реакцию канала, который подал на него в суд за «клевету», «очередным пиар-ходом». Он заявил: «Я сказал, что думал: что суд нечестный и кумовство процветает», – передает РИА «Новости».

Напомним, Первый канал сообщал, что готовит судебные иски о защите деловой репутации к актеру Станиславу Садальскому, музыкальному критику Сергею Соседову и политику Максиму Сурайкину.

В 2019 году победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители раскритиковали присуждение победы Микелле, аналитики обнаружили аномалии при голосовании. Выяснилось, что зрительское голосование в финале шоу было сфальсифицировано. После разбирательств Первый канал объявил победителями всех финалистов сезона.