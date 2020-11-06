ЕК раскрыла детали реформы шенгенской зоны

Европейская комиссия (ЕК) выступает за свободное передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах, заявил официальный представитель ЕК.

«Шенген – это одно из самых главных достижений ЕС. В наших интересах поддерживать его функционирование без какого-либо контроля на внутренних границах», – сказал европейский представитель, отвечая на вопрос о предстоящей реформе Шенгена, передает РИА «Новости».

По его словам, граждане стран ЕС хотят свободно передвигаться внутри Шенгена. В то же время представитель подтвердил, что в рамках предстоящей реформы Шенгена планируется усилить контроль на внешних границах Шенгенского пространства.

«До декабря Еврокомиссия намерена организовать форум по Шенгену, в котором примут участие депутаты Европарламента, представители министерств внутренних дел, национальные власти», – сказал европейский представитель. По его словам, на этом форуме «будут определены ориентации для реформы, реализации стратегии нового, более сильного Шенгена. Главная цель таких реформ – гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства».

Концепция реформы Шенгенского пространства, в частности, подразумевает «усиление контроля и оптимизацию работы на внешних границах, усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего полицейскими службами».

ЕК выступает также за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости пересмотра шенгенской системы, чтобы добиться большего контроля на ее границе. За последние три месяца, по его словам, в стране удалось предотвратить 32 теракта и усилить борьбу с терроризмом. Также готовится новый проект закона, его представят 9 декабря.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. 29 октября три человека погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Одной из жертв – 70-летнему пенсионеру – нападавший отрезал голову. Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение «исламофашизмом». В понедельник вооруженные люди устроили в Вене стрельбу. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.