Канада присоединилась к санкциям ЕС против белорусских чиновников

По согласованию с ЕС Канада вводит дополнительные санкции против 13 чиновников Белоруссии, сообщил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань.

«По согласованию с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции против еще 13 чиновников Белоруссии. Канада и ЕС продолжают выражать серьезную озабоченность текущей ситуацией в Белоруссии», – цитирует РИА «Новости» главу МИД Канады.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск безусловно ответит на введенные Канадой санкции.

В пятницу Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников.

Белорусское министерство иностранных дел сообщило, что изучает новые санкции Европейского союза в отношении республики.

Напомним, в начале октября главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства. ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.