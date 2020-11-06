Канада присоединилась к санкциям ЕС против белорусских чиновников

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6 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
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Лукашенко хочет сам качать нефть в России

Лукашенко планирует купить нефтяное месторождение в России Владимир Смирнов/ТАСС
Долгие годы Александр Лукашенко обещал найти нефть в недрах собственной страны. Теперь он планирует добывать ее на территории России, купив для этого месторождение. Но продаются ли российские недра иностранцам и на что в реальности может рассчитывать президент Белоруссии? Подробности...
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Чем хорош для России Байден

Что для России Байден – «санкции из ада» или новая надежда? Carolyn Kaster/AP/ТАСС
Дональд Трамп, не появлявшийся на публике больше суток, объявил, что побеждает на выборах «с исторически рекордными цифрами». Промежуточные результаты этому прямо противоречат, но президент готов биться за свою правду в судах. Скорее всего, он проиграет, и США возглавит Джо Байден. Чего ждать от него России – обещанных ранее «санкций из ада» или даже более удобного расклада сил, чем при Трампе? Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Друга Мадлен Олбрайт ждет трибунал

Год назад Тачи радушно принимал старушку Олбрайт у себя в Приштине Valdrin Xhemaj/EPA/ТАСС
В Приштине произошло событие, которого международное правосудие добивалось десятилетиями: ушел в отставку и был взят под стражу лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Это человек, который спровоцировал первую в истории войну НАТО – против Югославии в 1999 году. Его ареста судьи в Белграде и Гааге добивались много лет. Но ждет ли его теперь суровый приговор? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
Это явление уже успело получить название «ступенька демократии» – когда в штате Мичиган более 100 тысяч бюллетеней оказались исключительно за Байдена, и ни одного – за Трампа. Подробности...
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Жванецкий был агентом влияния народа на власть

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Михайлович Жванецкий не был прозаиком. И юмористом он тоже не был. Его тексты – это джаз. Он умел в какофонии нашей жизни слышать музыку. Подробности...
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Чем любое европейское правительство похоже на ИГИЛ

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В этом есть неизбывный расизм: европейцы рассматривают приезжих как беспризорных собачек, которые без помощи белого человека не в состоянии о себе позаботиться, прокормиться и согреться. Подробности...
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности " alt="На На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора и исполнителя искрометных и зачастую нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Канада присоединилась к санкциям ЕС против белорусских чиновников

    6 ноября 2020, 19:15

    Текст: Ксения Панькова

    По согласованию с ЕС Канада вводит дополнительные санкции против 13 чиновников Белоруссии, сообщил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань.

    «По согласованию с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции против еще 13 чиновников Белоруссии. Канада и ЕС продолжают выражать серьезную озабоченность текущей ситуацией в Белоруссии», – цитирует РИА «Новости» главу МИД Канады.

    В свою очередь пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск безусловно ответит на введенные Канадой санкции.

    В пятницу Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников.

    Белорусское министерство иностранных дел сообщило, что изучает новые санкции Европейского союза в отношении республики.

    Напомним, в начале октября главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства. ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.


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