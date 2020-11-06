Сторонники бывшего схимонаха Сергия попытались захватить еще один храм

Сторонники отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), которые ранее захватили Среднеуральский женский монастырь, попытались взять под контроль храм святой блаженной Ксении в Екатеринбурге, сообщил благочинный Рождественского церковного округа Андрей (Юганец).

Накануне в Екатеринбургской епархии сообщили, что настоятель и председатель приходского совета прихода святой блаженной Ксении Петербургской в Екатеринбурге протоиерей Георгий Бусыгин освобожден от должности и запрещен в священнослужении на время следствия церковного суда, передает ТАСС.

«Ситуация нестандартная, передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем, но то, что здесь сегодня происходит – это просто провокация, потому что этот человек, Всеволод (Могучев, представитель Среднеуральского женского монастыря – прим. ВЗГЛЯД), профессиональный провокатор, он привез людей, которые препятствовали тому, чтобы мы вошли в храм, но части богослужителей удалось это сделать», – сказал Андрей (Юганец).

В пресс-службе Екатеринбургской епархии уточнили, что представители захваченного монастыря осуществили попытку захватить и храм святой блаженной Ксении, но успехом она не увенчалась.

«В храме идет богослужение, после которого новый настоятель приступит к своим обязанностям», – уточнили там.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия Романова.

Напомним, основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 – это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за высказываний церковный суд лишил его сана.