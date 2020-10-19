Патриарх Кирилл утвердил отлучение от Церкви схимонаха Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия Романова.

«Схимонах Сергий (Романов), вызванный на суд для ответа на вопросы, вновь не явился на заседание, опубликовав при этом в сети Интернет очередное видеообращение. В результате епархиальный церковный суд принял решение об отлучении его от Церкви», – сообщается на сайте епархии.

Напомним, схимонаха Сергий не явился в начале сентября на очередное заседание Епархиального церковного суда по делу, изверженного из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и Церковных канонов.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 – это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за высказываний церковный суд лишил его сана.

Взгляды Схимонаха Сергия поддержала актриса и телеведущая Мария Шукшина.