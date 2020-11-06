Лукашенко назвал требование белорусов после «увиденного лица Майдана»

Белорусы увидели «лицо Майдана во всей красе», сделали выводы и требуют, чтобы президент навел порядок в стране, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии открытия третьей линии Минского метрополитена.

«Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо Майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, «перемены – это серьезная ломка», вопрос только в том, будет ли эта ломка кардинальная или эволюционная спокойная».

Также Лукашенко подчеркнул, что завершить строительство четырех станций новой линии удалось несмотря на трудности в этом году, что является показателем социальной и политической устойчивости.

«И в этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, даже если кому-то не хочется, если мы хотим быть суверенными и независимыми», – сказал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что решение о закрытии для въезда границ Белоруссии не содержит политических причин, а связано с эпидемиологической ситуацией в мире.