Байден перехватил у Трампа лидерство в Джорджии

Кандидат от демократов Джозеф Байден перехватил первенство в президентской гонке в ключевом штате Джорджия с 16 выборщиками, где продолжительное время лидировал действующий президент Дональд Трамп.

По информации Fox News, Байден опережает республиканца Дональда Трампа на 917 голосов, передает ТАСС.

Если Байден одержит победу в Джорджии, он наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов еще не завершен, ни один из кандидатов не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для России Байден.