Песков назвал ситуацию с COVID в России тревожной

В России прогнозируется тренд на увеличение заразившихся коронавирусом, это требует дополнительных мер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что ограничения не связаны с локдауном.

Песков отметил, что «трудно прогнозировать в нюансах ход развития пандемии, основные тренды прогнозируемы, прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер», передает ТАСС.

Он отметил, что «дополнительные меры принимаются».

«Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения», – добавил он.

При этом представитель Кремля повторил, что с распространением коронавируса «тенденция тревожная, пандемия развивается».

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировали 20,5 тыс. случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.