Нарышкин заявил об отработке Западом на Белоруссии методов раскачивания ситуации в России

Запад пробует на Белоруссии методы дестабилизации обстановки в стране для их последующего применения в России, но никаких новых технологий раскачивания ситуации не отмечено, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Ну это очевидно – то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина. «Но, признаться, каких-то инноваций в Белоруссии отмечено не было. Технологии «цветных революций» известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира», – добавил он.

По его словам, СВР передала белорусским коллегам сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки в Белоруссии, а также предоставила свои оценки ситуации.

«Мы даем взгляд из так называемого западного угла – как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Белоруссии, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам», – сказал Нарышкин.

Всем этим директор СВР, по его словам, «с коллегами уже поделился».

«Мы, безусловно, с беспокойством относимся к тем событиям, которые происходят в Белоруссии, мы стараемся подсказать нашим коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, что этот опыт будет полезен», – отметил Нарышкин.

Напомним, в сентябре Нарышкин заявил, что стремясь раскачать ситуацию в Белоруссии, США привлекают радикальных националистов и экстремистов. По данным СВР, их готовят в Польше, Грузии, на Украине и в Прибалтике при участии ЦРУ и Пентагона.