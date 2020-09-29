Нарышкин: США готовят в Белоруссии резонансную провокацию

Стремясь раскачать ситуацию в Белоруссии, США привлекают радикальных националистов и экстремистов, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По данным СВР, их готовят в Польше, Грузии, на Украине и в Прибалтике при участии ЦРУ и Пентагона.

«Борцы за обновленную Белоруссию» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО», – приводятся его слова на сайте СВР.

«США бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях», – подчеркнул Нарышкин.

По его словам, Вашингтон призывает клира римско-католической церкви (РКЦ) выступить с критикой властей Белоруссии и «оппозиционной политической пропагандой среди верующих», прибегнув к проповедям, молебнам и крестным ходам. Это должно вынудить Минск применить жесткие ответные меры в отношении католической церкви, сказал Нарышкин.

«По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах», – отметил глава СВР.

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