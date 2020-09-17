В МИД России указали послу США на недопустимость попыток дестабилизации в Белоруссии

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в телефонном разговоре с послом США в Москве Джоном Салливаном указал на недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы и попыток дестабилизации ситуации в Белоруссии.

«В ходе беседы основное внимание было уделено последним событиям в Белоруссии, а также ситуации вокруг нагорнокарабахского урегулирования. С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов», – отмечается в заявлении МИДа.

Напомним, по данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама экс-кандидат назвала себя победителем на выборах. Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции, о создании которого сообщила Тихановская, является попыткой захвата власти в республике.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.