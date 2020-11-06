Российская разведка сделала вывод о природе коронавируса

Служба внешней разведки России не располагает достоверными данными о том, что вызвавший пандемию коронавирус SARS-CoV-2 получен искусственно, и поэтому склоняется к тому, что он появился из природы, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

По словам Нарышкина, для российских ученых, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией, не является принципиальным вопрос происхождения коронавируса. «Он не критичен по отношению к тому, что они делают. То есть создают лекарства, создают вакцины, лечат больных», – добавил директор СВР.

Напомним, в сентябре молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета Константин Северинов сообщил, что на данный момент нет никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса.