В Германии прошли обыски в связи с терактом в Вене

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели обыски у четырех человек, которые могли иметь связь с преступником, устроившим террористический акт в Вене, сообщила пресс-служба Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА).

Операция прошла в жилых и офисных помещениях в трех федеральных землях – Гессене, Нижней Саксонии и Шлезвиге-Гольштейне, передает ТАСС. В БКА подчеркнули, что лица, у которых были проведены обыски, не являются подозреваемыми в совершении преступления.

Во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Также издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек. Четыре человека погибли, один из нападавших был ликвидирован.