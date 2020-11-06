Роскосмос озвучил стоимость спутниковой системы «Сфера»

Госкорпорация «Роскосмос» запросила у правительства 1,5 трлн рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера», рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Александр Иванов.

Коллегия Военно-промышленной комиссии – постоянно действующий орган при ВПК. Коллегия координирует деятельность органов власти по вопросам реализации государственных программ в области обороны, науки и техники. В частности, проводит оценку и контролирует согласование с различными органами исполнительной власти космических программ перед тем, как их утвердит правительство.

«Полтора триллиона (запросили) на проект «Сфера», – передает РИА «Новости» слова Иванова.

Эта сумма превышает размер всей Федеральной космической программы России на десятилетий период с 2016 по 2025 годы на момент утверждения, то есть еще до секвестра.

В ноябре Путин потребовал от участников совещания по финансированию и развитию космической отрасли доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых Роскосмос должен был выполнить поручение по созданию ракетного комплекса сверхтяжелого класса и космической группировки в рамках проекта «Сфера».

Рогозин после прозвучавшей из уст главы государства критики заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство. Затем он заявил, что утверждения программ создания многоспутниковой группировки «Сфера» и сверхтяжелой ракеты до сих пор нет из-за вопросов финансирования.