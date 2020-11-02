Путин потребовал доложить о причинах задержки космических программ

Президент России Владимир Путин потребовал от участников совещания по финансированию и развитию космической отрасли доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых Роскосмос должен был выполнить поручение по созданию ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

«Роскосмосу было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС. Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он подчеркнул, что сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований на эти программы.

Ранее Путин назвал среди приоритетов развития космонавтики совершенствование собственной космической инфраструктуры и создание перспективной линейки ракетных комплексов.