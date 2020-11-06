Почта США не смогла вовремя доставить более 150 тыс. бюллетеней

Почта США не смогла доставить более 150 тыс. бюллетеней избирателей ко дню президентских выборов на избирательные участки, сообщило ведомство.

Как пишет Washington Post, почтовая служба сообщила эту информацию в четверг в предоставленных в суд документах. Ожидается, что количество несвоевременно доставленных писем увеличится по мере поступления новых данных, передает РИА «Новости».

Представитель почтовой службы Дэвид Партенхаймер заявил, что большая часть из 150 тыс. «опоздавших» бюллетеней относится к штатам, которые принимают их даже после дня выборов. Однако в штатах Аризона и Джорджия из-за опоздания было аннулировано более чем по 850 почтовых волеизъявлений. Ряд штатов, например, Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов, главное, чтобы штамп об отправке датировался до 3 ноября.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что выиграл состоявшиеся 3 ноября выборы президента США, если учитывать «законные» голоса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.

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