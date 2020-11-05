Полеты запретили в окрестностях города, где живет Байден

Пилотам частных самолетов запрещено летать в окрестностях города Уилмингтон, где живет кандидат в президенты от демократов Джо Байден, соответствующее извещение выпустило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), сообщает газета Hill.

В уведомлении о «временных ограничениях на полеты в связи с особыми мерами безопасности» авиарегулятор призывает не совершать посадки и вылеты из аэропорта New Castle Airport, который находится в окрестностях населенного пункта. Пилотам также рекомендуется не участвовать в чрезвычайных миссиях, если полет над городом не одобрен властями. Предупреждение касается и владельцев беспилотников, передает РИА «Новости».

По данным СМИ, такое извещение ведомства было выпущено «на фоне того, как Байден приближается к тому, чтобы победить на выборах».

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



Менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон заявила, что Байден одержит победу в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков), что позволит ему набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в борьбе за кресло президента США.

В четверг действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов, а также сообщил, что голоса, которые были отданы после дня выборов главы государства, не будут учитываться.

В США на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам прокатилась волна протестов. К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.