Рубль вырос к евро и доллару

Курс евро в четверг опустился ниже 91 рубля, курс доллара также опустился ниже 77 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара с расчетами на «завтра» к 18.47 мск падал на 2,35 рубля до 76,99 рубля, курс евро – на 1,93 рубля, до 90,96 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

При этом стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – в четверг росла примерно на 8%. Эта криптовалюта впервые с января 2018 года превысила психологическую отметку в 15 тыс. долларов.

Утром в четверг также наблюдался рост рубля к доллару и евро.