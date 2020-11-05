Биткоин поднялся выше 14 тыс. долларов второй раз за неделю Рубль вырос к доллару 5 ноября 2020, 10:12 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 1,57%, до 78,0975 руб., курс евро – на 1,01%, до 91,95 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.05 курс доллара находился на уровне 78,35 руб. (-1,25%), евро опускался до 91,905 руб. (-1,06%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

