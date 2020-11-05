Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия решила увеличить цены на нефть для покупателей из Европы, об этом объявила саудовская государственная компания Saudi Aramco.

Для стран северо-западной Европы сорт Arab Heavy подорожает на 1 доллар за баррель, в результате он будет стоить на 1,3 доллара дешевле марки Brent, передает «Интерфакс».

Цены на остальные сорта для покупателей из государств Средиземноморья и северо-западной Европы увеличатся на 0,4-0,6 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что Россия вернулась в число главных экспортеров в США нефти и нефтепродуктов в августе 2020 года. Россия сместила с третьей позиции Саудовскую Аравию.