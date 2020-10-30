Россия вернулась в тройку крупнейших поставщиков нефти в США

Россия вернулась в число главных экспортеров в США нефти и нефтепродуктов в августе 2020 года, об этом говорится в материалах управления энергетической информации (EIA) американского минэнерго.

Россия поставила 17,1 млн баррелей топлива, основная доля поставок пришлась на нефтепродукты, а экспорт нефти составил 1,56 млн баррелей, передает ТАСС со ссылкой на данные EIA.

С начала года Россия поставила в США свыше 130 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. На нефть пришлось 17,5 млн баррелей. По общему показателю экспорта топлива в 2020 году Россия отстает от лидирующей тройки, занимая четвертое место.

Россия сместила с третьей позиции Саудовскую Аравию, которая отправляла в США 273 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки или 8,47 млн баррелей за август в целом.

Главным поставщиком топлива стала Канада (3,88 млн баррелей в сутки), вторую строчку заняла Мексика (769 тыс. баррелей в сутки). Всего в августе в США импортировали 168,4 млн баррелей нефти, это на 46,87 млн баррелей меньше, чем в августе 2019 года.

Напомним, в июле экспорт нефти из России составил 17,22 млн тонн, а это на 25,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Экспорт нефти в дальнее зарубежье в июле сократился на 27% – до 15,72 млн тонн (с начала года снижение на 6,8% до 134,05 млн тонн), объем поставок в ближнее зарубежье при этом в июле подрос на 1,6% – до 1,49 млн тонн (с начала года падение на 37,4% до 6,1 млн тонн).

В мае Россия вернулась на второе место по добыче нефти в мире.