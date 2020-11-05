Лукашенко поручил проработать производство российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия готова предоставить республике исходный материал для производства вакцины от коронавируса, и поручил проработать возможность производства препарата в Белоруссии.

Глава республики пояснил, что накануне разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. «Он [Путин] сам предложил: «Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать – продавайте». Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить», – передает слова Лукашенко «БелТА».

Он поручил своему помощнику Александру Косинцу проработать этот вопрос. «Сядьте и подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство и оно недешевое. Никто никому свое производство не отдает. Это Президент России предложил на дружеских основаниях», – добавил Лукашенко.

Напомним, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Сообщалось, что граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо.