Стало известно о состоянии привившихся российской вакциной от коронавируса белорусов

Граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный врач Белоруссии Александр Тарасенко.

«Все чувствуют себя хорошо. Осложнений не зафиксировано», – передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА слова Тарасенко.

Вакцинирование добровольцев российским препаратом от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии в рамках пострегистрационных исследований началось 1 октября. По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрия Пиневича, в исследовании принимают участие 100 человек.

Напомним, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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