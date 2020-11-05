Британские букмекеры определили фаворита на выборах в США

Букмекерские компании Великобритании продолжают делать ставки на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

В большинстве британских букмекерских контор позиции Байдена усилились после победы в штатах Висконсин и Мичиган. Ставки на победу демократа конторы принимают с коэффициентом 1/7, то есть шансы на победу Байдена выросли до 86-87%, передает РИА «Новости».

При этом вероятность победы действующего президента США Дональда Трампа сократилась примерно до 11,6%, хотя еще в среду букмекеры оценивали его шансы выше 70%.

Ранее букмекерские компании Великобритании оценили шансы Трампа на переизбрание в 25%, тогда как еще в среду утром вероятность его победы была 70%.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.