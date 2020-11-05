Эксперт оценил шансы Трампа добиться в суде пересмотра итогов выборов

«В случае победы Байдена перспективы судебных исков команды Трампа на уровне штатов и на федеральном уровне выглядят туманными», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Андрей Кортунов. Так он прокомментировал сообщения команды Дональда Трампа о подаче судебных исков с целью добиться пересчета голосов на выборах 46-го президента США.

«Сейчас мы видим, что в отдельных штатах или округах наблюдается большой перекос в сторону Демократической партии. С этим предстоит разобраться. Некоторые эксперты ищут рациональное объяснение, будто бы демократы привыкли голосовать заочно. Другие говорят, что на перекосы повлияли голоса американцев за рубежом», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Политолог не уверен во «вбросах бюллетеней после завершения выборов, ведь это трудно скрыть». «В США обычно привыкли использовать другие способы влияния на итоги голосования, прежде всего «gerrymandering» – нарезку избирательных участков таким образом, чтобы создать наиболее благоприятные условия для одной из политических партий. К тому же единичные случаи звонков и угроз, о которых сейчас ходят слухи, вряд ли могли повлиять на исход голосования», – анализирует эксперт.

«Особенность американской системы голосования в том, что такие фальсификации трудно сохранить в тайне. Это очень рискованные комбинации», – отметил собеседник.

Кортунов считает, что в случае победы Джо Байдена «перспективы судебных исков команды Трампа на уровне штатов и на федеральном уровне выглядят туманными, так как очевидных доказательств фальсификаций нет».

Однако если благодаря этому победит Дональд Трамп, «это будет сильный удар не столько по демократам, сколько по политическому истеблишменту». «Говорили, что Трамп – это случайность, ошибка системы. Но мы видим, что несмотря на пандемию, работу СМИ против него – Трамп получил больше голосов, чем четыре года назад. Значит, это интересы американцев», – заключил эксперт.

Ранее в среду закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск) официально завершились выборы 46-го президента США. При этом основные сомнения в честности прошедших выборов вызвало голосование по почте, которое было проведено по причине пандемии COVID-19.

Адвокат Трампа Руди Джулиани произнес в Филадельфии речь, где заявил о махинациях при подсчете голосов, полученных по почте.

«Происходит одна из самых антидемократических вещей на моей памяти. Мы подали иск в суд, он касается крайне подозрительных бюллетеней, поданных по почте. Такая форма голосования признана наиболее опасной в плане махинаций», – заявил он. Также Джулиани отметил, что по закону наблюдатели должны иметь доступ к подсчету голосов, а «в Филадельфии их заставляют находиться на таком расстоянии, что они просто не могут увидеть бюллетень».

Напомним, к 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Кроме того, правозащитная американская организация «Project Veritas» сообщила об информации от инсайдера почтовой службы США, который представил свидетельства сбора бюллетеней после официального закрытия избирательных участков. По его словам, полученные бюллетени были сложены в особый отсек, где на них ставился поддельный штамп 3 ноября.

Добавим, что действующий американский лидер Дональд Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ход выборов в США и то, как у Трампа могут украсть шансы на победу.