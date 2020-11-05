Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в нескольких штатах Полиция Нью-Йорка начала задерживать участников протестов 5 ноября 2020, 04:50 Текст: Антон Антонов

Проводятся задержания участников акции протеста на улицах Манхэттена (Нью-Йорк), сообщают информационные агентства. Участники акции протеста требуют учитывать все голоса на выборах американского президента, призывают распустить полицию, оскорбляют полицейских. В ответ правоохранители выборочно задерживают демонстрантов, выхватывая молодых людей из толпы, передает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозе вооруженного конфликта между трампистами и их противниками. В июне в США только официально было продано 3,9 млн единиц огнестрельного оружия. Большая часть покупателей – те, кто делает это в первый раз. Избирательный штаб Дональда Трампа подал иски для приостановки подсчета голосов на выборах в нескольких штатах.

