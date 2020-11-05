«Краснодар» проиграл «Севилье» в футбольной Лиге чемпионов

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между футболистами «Севильи» и «Краснодара» завершился поражением российского клуба, сообщают информационные агентства.

«Краснодар» проиграл в Испании со счетом 2:3. Он вел в матче со счетом 2:0 (голы забили Магомед-Шапи Сулейманов и Маркус Берг), но Иван Ракитич и Юссеф Эн-Несири сравняли счет, позднее Эн-Несири забил еще один мяч в ворота «Краснодара». При этом на пятой добавленной к первому тайму минуте с поля был удален защитник испанского клуба Хесус Навас. В группе E лидирует «Челси», следом идет «Севилья», «Краснодар» занимает третье место, опережая «Ренн» по дополнительным показателям, передает ТАСС.

Напомним, матч между футболистами «Зенита» и «Лацио» завершился вничью. Впервые в российской истории в групповом этапе Лиги чемпионов играют сразу три российские команды: «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив».

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