Штаб Трампа попросил денег для защиты выборов в США

Команде действующего президента США нужны средства, чтобы не позволить демократам «украсть выборы», заявил штаб Дональда Трампа.

Штаб заявил: «Нам нужна ваша помощь чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов». Команда Трампа обвинила Демократическую партию США в попытке «украсть эти выборы». Подчеркивается, что «президент нуждается в помощи». Штаб при этом опубликовал ссылку на сайт, где можно сделать пожертвования, передает РИА «Новости».

Напомним, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден также призвал делать пожертвования в созданный фонд защиты выборов Biden Fight Fund. Штаб Байдена заявил о победе на прошедших 3 ноября выборах. Газета ВЗГЛЯД указывала, что ситуация в стране неутешительна для США в целом, так как беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников.