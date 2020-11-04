При нападении неизвестных с ножом около Белого дома пострадали четыре человека

В ночь после выборов в США рядом с Белым домом произошло вооруженное нападение, в результате пострадали четыре человека, сообщили американские СМИ.

Нападавшие были вооружены ножом, среди пострадавших – трое мужчин и женщина. Сейчас их ранения не представляют угрозу для жизни, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Уточняется, что полиция разыскивает троих подозреваемых, которые могут быть участниками крайне правой группировки, поддерживающей действующего главу белого дома Дональда Трампа. Власти страны пока не могут ответить, был ли инцидент связан с выборами президента.

В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде. Ранее стали известны предварительные результаты президентских выборов.

Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). К избирателям обратился кандидат в президенты Джо Байден, заявив, что демократы «на пути к победе на выборах». Между тем на фоне голосвания в США начались первые беспорядки.