Немецкий депутат назвал неадекватной реакцию Берлина на «дело Навального»

Парламентарии Германии и России на встрече в Москве признали «неадекватной» реакцию Берлина на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, рассказал участник консультаций, член международного комитета бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

«Не совсем адекватной была реакция немецкой стороны на предполагаемое «отравление» господина Навального, и неадекватным считается и является нежелание предоставить пробы, доказательства... Немецкая сторона не отвечает на запросы российской стороны. Мы постараемся добиться более тесного сотрудничества, чтобы этот случай был действительно расследован, чтобы мы могли в дальнейшем предотвращать такую неадекватную реакцию. Эти вопросы обсуждались», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее Гердт заявлял, что граждане Германии не заинтересованы в санкциях против России, так как «у Европы нет будущего без сотрудничества Москвы и Берлина».

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Глава МИД Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ на эти санкции.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было. Также в Москве подчеркивали, что в России нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».

Ранее сообщалось, что европейская организация морских портов, а также представители мирового бизнеса и транспорта выразили надежду на восстановление сотрудничества с Россией на фоне введенных Евросоюзом новых антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным.