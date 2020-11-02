В Бундестаге заявили о незаинтересованности немцев в санкциях против России

Граждане Германии не заинтересованы в санкциях против России, так как у Европы нет будущего без сотрудничества Москвы и Берлина, заявил член комитета по правам человека бундестага Вальдемар Гердт.

«Немецкий народ не заинтересован в санкциях, немецкий народ никогда не был и не будет врагом российского народа. То, что мы сейчас видим на политической арене – создание напряженности, это не является общим мнением немецкого народа. Поэтому мы сегодня здесь - чтобы нашим парламентариям, коллегам также сказать о том, что в Германии есть парламентарии, которые заинтересованы, чтобы мы сотрудничали и взаиморазвивались», – передает его слова РИА «Новости».

Гердт отметил, что «у европейского континента нет будущего без сотрудничества России и Германии». «Поэтому, я думаю, что мы сегодня проработали очень большие вопросы, и это начало нового витка отношений в области сотрудничества и дружбы. И итог этого процесса должен закончиться созданием свободного экономического пространства - от Лиссабона до Владивостока, тогда у наших детей будет счастливая обеспеченная жизнь», – сказал он.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Глава МИД Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ на эти санкции.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было. Также в Москве подчеркивали, что в России нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».

Ранее сообщалось, что европейская организация морских портов, а также представители мирового бизнеса и транспорта выразили надежду на восстановление сотрудничества с Россией на фоне введенных Евросоюзом новых антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным.