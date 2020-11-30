Обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Сафронова оставили под стражей

Лефортовский суд Москвы до марта продлил срок содержания под стражей советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 марта 2021 года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, имеющихся в материалах дела.

Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину тот признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Газета «Коммерсант» в июле утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.

Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге.