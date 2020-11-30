Предустановка российских приложений на гаджеты позволить сэкономить отечественным разработчикам

Обязательная предустановка на гаджеты российских приложений позволит им на равных конкурировать с западными аналогами, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя предстоящее вступление в силу соответствующего закона. При этом, по его словам, на продаваемых в России устройствах также могут быть установлены и зарубежные программы.

«Цель закона – в создании на российском IТ-рынке условий для честной, справедливой конкуренции. Ведь сейчас иностранные производители устройств по факту предоставляют приоритет зарубежным IТ-компаниям», – отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Когда вы покупаете телефон, там уже стоят приложения, популярные за рубежом. У части азиатских производителей их даже удалять нельзя. Уже потом вы скачаете себе нужные российские аналоги, но все равно иностранные производители программного обеспечения получают ничем не заслуженную фору. А когда на новые гаджеты станут предустанавливать российские приложения, это однозначно уравняет шансы, сделает справедливее конкурентные условия. При этом зарубежные приложения никто не запрещает, просто теперь сразу с ними будут установлены и российские», – пояснил собеседник.

«Сейчас трудно оценить в цифрах, сколько именно выиграют от этого наши российские разработчики ПО, но, очевидно, что им придется тратить меньше денег и усилий на продвижение своих продуктов. Они смогут взамен вложить эти деньги в разработку продуктов, в развитие своих кадров, в экспансию на зарубежные рынки. В любом случае, они первые, кому этот закон окажется на руку», – полагает Горелкин.

Рядовой пользователь от этого тоже только выиграет, подчеркнул депутат. «На гаджеты будут ставиться действительно популярные в нашей стране, у которых более 500 тыс. скачиваний. Таким образом, россиянам станет комфортнее пользоваться техникой, у них будет уходить меньше времени на подстройку под себя новых гаджетов. Купил – и сразу пользуешься тем, что удобно», – отметил депутат.

Когда год назад проект был еще в разработке, напомнил Горелкин, в прессе появилось множество предсказаний о том, что компания Apple откажется следовать новым правилам и уйдет с российского рынка. «Так вот, в итоге Apple никуда не уходит. Более того, она уже готовит соответствующие технологии к тому, чтобы предустанавливать российские приложения на свои устройства», – сказал депутат.

«Думаю, все будет хорошо. Все будут соблюдать новый закон», – убежден собеседник. Причина этого кроется, по его мнению, в том, что российский сегмент остается весьма привлекательным для зарубежных IТ-компаний.

«Единственно что – государство может отложить срок вступления в силу закона с 1 января на 1 апреля. Соответствующий законопроект сегодня обсуждается в Госдуме. Тем самым мы идем навстречу производителям, которые попросили отсрочку, чтобы лучше подготовить свое оборудование», – добавил Горелкин.

С 1 января в России должен вступить в силу закон о предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Согласно документу производители электроники обязаны либо заранее установить приложения российского производства, либо дать пользователю возможность ознакомиться со списком доступных программ при первом же запуске устройства. Согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе браузер, поисковая система и платежная система «Мир». За нарушение закона предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. руб., а юридических - до 200 тыс. руб.

Закон, который должен создать равные условия для российских и зарубежных разработчиков приложений, был принят в конце 2019 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 июля 2020 года. Позже срок перенесли.

В начале ноября Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко просьбу отложить вступление в силу закона, а также создать рабочую группу для обсуждения ситуации. В конце ноября депутаты Госдумы подготовили законопроект о переносе сроков обязательной предустановки ПО на 1 апреля следующего года.