Предустановку российского ПО на смартфоны могут перенести на апрель

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о переносе сроков обязательной предустановки российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России устройства на 1 апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года, и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят», – сказал замглавы Минцифры Максим Паршин, слова которого передала пресс-служба министерства, передает РИА «Новости».

По его словам, представители Минцифры неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. «Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников», – отметил замминистра.

Накануне кабмин постановил, что после 1 января 2021 года на все продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 российских приложений, на компьютеры – три, на Smart TV – четыре.

Ранее компании Samsung и Xaomi заявили о готовности выполнять требования о предустановке российского софта.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Требования начнут действовать с 1 июля 2020 года и должны способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.