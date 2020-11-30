Врачи заявили о проблемах с памятью у пациентов после COVID-19

Пациенты российских больниц после перенесенного коронавируса жалуются на нарушение памяти и концентрации внимания, рассказали врачи-неврологи.

По словам хирурга и реабилитолога Константина Лядова, количество таких обращений выросло осенью. В свою очередь заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин отметил, что у пациентов часто встречаются проблемы с ориентированием во времени и пространстве, а также нарушением когнитивных функций, передает РБК.

По мнению неврологов, среди возможных причин возникновения таких последствий могут быть стресс и страх.

«Второй момент – само нейротоксическое (нарушение моторных, сенсорных функций, эмоционального статуса, интегративных функций мозга) действие коронавирусной инфекции», – рассказал врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

Отмечается, что к патологиям нервной системы также может привести нарушение функций легких, которое появляется при коронавирусе. Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов посоветовал избегать стресса, принимать витаминные и минеральные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы В, магния и цинка, чтобы избежать неприятных последствий коронавируса.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что поражение легких может возникнуть и при бессимптомном течении коронавируса. Единственным способом обнаружить его является компьютерная томография (КТ).