В Швейцарии задержали двух человек по делу о теракте в Вене

В швейцарском кантоне Цюрих правоохранительные органы арестовали двух человек по делу о теракте в Вене, сообщается в пресс-релизе полиции города Винтертур.

Отмечается, что арестованы два швейцарца 18 и 24 лет. «В какой степени связаны арестованные и предполагаемый преступник, в данный момент является предметом расследования», – передает сообщение полиции РИА «Новости».

В Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелявших был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников.

Полиция временно задержала 14 человек из ближайшего окружения ликвидированного террориста, который устроил теракт в Вене.

Сообщалось, что один из террористов, которого ликвидировали правоохранители, оказался 20-летним этническим албанцем. Австрийское издание Kronen Zeitung сообщало, что в городе Линц полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Вене.