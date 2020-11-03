Выявлена новая причина образования тромбов при коронавирусе

Сотрудники Мичиганского кардиологического центра Франкеля нашли новую причину образования тромбов у пациентов с коронавирусом.

Источник появления тромбов был выявлен на основе исследований образцов сыворотки крови заболевших COVID-19 на восемь типов аутоантител, нацеленных на фосфолипиды и фосфолипид-связывающие белки, передает РИА «Новости» со ссылкой Science Translational Medicine.

В половине образцов ученые обнаружили аутоантитела, связанные с выработкой более высокого количества тромбоцитов и повышенной свертываемостью крови. По словам исследователей, с влиянием аутоантител на повышенное тромбообразование при коронавирусе они столкнулись впервые: ранее подобное явление наблюдалось только при редком заболевании – антифосфолипидном синдроме.

Ранее главврач Коммунарки Денис Проценко опроверг зависимость течения коронавируса от группы крови.

Американские ученые обнаружили новые мутации SARS-CoV-2; одна из которых может сделать его более заразным.