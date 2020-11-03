На Украине заявили о приближении катастрофы в связи с COVID-19

Ситуация с коронавирусной инфекцией на Украине превращается в катастрофическую из-за роста числа заразившихся, заявил глава минздрава страны Максим Степанов.

«Мы подошли к точке невозврата, мы близки к катастрофе. Ситуация критическая не только на Украине, но и во всем мире», – цитирует РИА «Новости» министра.

По его словам, коронавирус распространяется в мире «ураганными темпами». Также он отметил, что впереди ждут тяжелые времена.

«Нам необходимо приготовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну (распространения коронавируса) невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями», – сказал Степанов.

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на рекордные 8899, скончались еще 157 человек. За все время пандемии на Украине заболели более 411 тыс. человек.

Напомним, Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Через некоторое время Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной».