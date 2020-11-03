Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 0,6% и достигал 2753,97 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,74%, до 1077,2 пункта, передает ТАСС.

К 10.09 индекс Мосбиржи находился на отметке 2755,59 пункта (+0,66%). Индекс РТС торговался на уровне 1083,39 пункта (+1,31%).