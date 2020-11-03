Ереван сообщил об обстреле Шуши и Мартуни азербайджанскими РСЗО

Азербайджанские вооруженные силы во вторник утром из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» обстреляли города Шуши и Мартуни в Нагорном Карабахе, сообщил единый армянский информационной центр при кабмине Армении.

«В ночь на 3 ноября в мирных населенных пунктах сохранялось относительное затишье. Однако утром враг начал из РСЗО «Смерч» обстреливать Мартуни и Шуши. По предварительным данным, пострадавших нет», – передает ТАСС сообщение центра.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.