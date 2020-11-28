В Польше начались акции протеста «бастующих женщин»

Протестное движение «Женская забастовка» организовало в субботу антиправительственные акции в Польше: в Варшаве протестуют несколько тысяч человек.

В польской столице акция началась в центре города, затем демонстранты прошли Маршалковской улице, блокируя при этом движение автомобилей и общественного транспорта, передает ТАСС.

Уточняется, что субботние акции протеста посвящены 102-й годовщине получения польками избирательных прав. Демонстрации запланированы более чем в 40 городах страны. В Варшаве были усилены полицейские патрули, правоохранители призывают митингующих разойтись, поскольку массовые мероприятия в Польще запрещены из-за пандемии коронавируса. В ответ на эти призывы демонстранты скандирует лозунги «Мы имеем право протестовать», «Мы защищаем права женщин» и «Полицейские, будьте с нами». Многие из протестующих митингуют с антиправительственными транспарантами. Кроме того, круговой перекресток «Рондо Романа Дмовского» участники акции переименовали в «Рондо прав женщин», заменив соответствующие таблички. Как отмечается в сообщении, полиция безуспешно пытается сформировать кордон – демонстранты либо меняют маршрут, либо просто обходят силовиков.

Протесты в Польше начались после ужесточения законодательства об абортах. Так, 31 октября в Варшаве произошли столкновения противников запрета абортов и националистов. Тогда акция протеста собрала от 50 до 80 тыс. человек.