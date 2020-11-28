Песков не исключил хоккейного матча с Путиным на льду на Красной площади

Президент Владимир Путин пока не планировал участвовать в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Посмотрим, пока не планировалось», – сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли глава государства в конце года, как в декабре 2019 года, выйти на лед на Красной площади, передает ТАСС.

«Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом, пока не планировали, но этого нельзя исключать», – уточнил представитель Кремля.

Ранее Путин в интервью признавался, что за каждый хоккейный матч теряет до 2 кг собственного веса из-за нагрузок.