Украинская певица жестко ответила подписчикам на травлю из-за русского языка

Украинскую певицу, участницу национального отбора на «Евровидение – 2019» Киру Мазур затравили в соцсети за сообщение на русском языке. Нападки подписчиков возмутили исполнительницу и в ответ она заявила, что Украина «трещит по швами».

Певица отметила, что говорит на четырех языках и выступает за мир во всем мире. «И все-таки я полностью все руки и ноги ЗА Украину», – написала Мазур в Facebook.

«Но в нашем «демократическом многонациональном и независимом государстве» уже гнобят всех и вся. Вот почему оно трещит по швам, чего хочет враг. И вместо того, чтобы поддерживать друг друга, неважно, как вы говорите, мы просто разрушаем друг друга», – отметила певица.

Мазур также сказала, что украинскому языку надо учить тех, кто его не знает, и мотивировать его использовать, а не заставлять. «Русский язык – часть нашей истории, хотите вы этого или нет. Это не хорошо и не плохо – это просто факт! Половина Украины говорит по-русски. Так что мы будем делать с этой половинкой!? Мы сами отправим их в Россию???» – задалась вопросом она.

«Я писала, пишу и буду писать музыку, посты и говорить на ВСЕХ языках, на которых могу и хочу. Именно таково мое представление о свободной демократической стране», – подчеркнула певица.

Ранее Мазур написала пост про свое право петь на русском языке, в комментариях ее начали травить за отсутствие «проукраинских взглядов».

В среду пассажиры трамвая в Одессе усмирили женщину, которая устроила скандал из-за русского языка.

Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски – 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.

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